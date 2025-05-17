На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швеции умер подозреваемый в шпионаже дипломат

В Стокгольме умер дипломат, задержанный по подозрению в шпионаже
close
Global Look Press

В Стокгольме умер шведский дипломат, который был задержан по подозрению в шпионаже, а после отпущенный на свободу. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что сотрудник дипломатической службы умер. Из уважения к родственникам мы не будем давать дополнительные подробности», — говорится в сообщении МИД Швеции.

По данным газеты Expressen, дипломат покончил с собой.

Дипломат работал в нескольких посольствах Швеции в разных странах. По информации SVT, служба государственной безопасности (СЕПО) королевства подозревала его в причастности к отставке советника по национальной безопасности Тобиаса Тиберга. По версии следствия, предполагаемое преступление могло быть совершено в период с 1 по 11 мая. В доме дипломата провели обыски.

14 мая умер советский дипломат Вилли Хштоян. Причиной смерти близкие назвали последствия хронических заболеваний и деменции. Тело 93-летнего Хштояна нашла в квартире на улице Черняховского в Москве его дочь от первого брака Карина.

Ранее посол Гондураса в России умер в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами