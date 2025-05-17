В Швеции умер подозреваемый в шпионаже дипломат

В Стокгольме умер дипломат, задержанный по подозрению в шпионаже

В Стокгольме умер шведский дипломат, который был задержан по подозрению в шпионаже, а после отпущенный на свободу. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что сотрудник дипломатической службы умер. Из уважения к родственникам мы не будем давать дополнительные подробности», — говорится в сообщении МИД Швеции.

По данным газеты Expressen, дипломат покончил с собой.

Дипломат работал в нескольких посольствах Швеции в разных странах. По информации SVT, служба государственной безопасности (СЕПО) королевства подозревала его в причастности к отставке советника по национальной безопасности Тобиаса Тиберга. По версии следствия, предполагаемое преступление могло быть совершено в период с 1 по 11 мая. В доме дипломата провели обыски.

14 мая умер советский дипломат Вилли Хштоян. Причиной смерти близкие назвали последствия хронических заболеваний и деменции. Тело 93-летнего Хштояна нашла в квартире на улице Черняховского в Москве его дочь от первого брака Карина.

Ранее посол Гондураса в России умер в Москве.