Психолог объяснила, с чем связаны эффект «пустой головы» и отсутствие желаний

Психолог Соловьёва: к эффекту пустой головы приводит психоэмоциональная перегрузка
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди время от времени сталкиваются с таким явлением, как эффект «пустой головы» или закупорка мыслей. Оказавшийся в таком состоянии человек ничего не хочет, почти ничего не чувствует, становится «отстраненным». Это связано с длительным стрессом и психоэмоциональной перезагрузкой, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьёва.

«Мы впадаем в это состояние, когда психика находится в максимальном перегреве, то есть если мы очень сильно пострессовали или очень сильно перетрудились ментально, психоэмоционально, перегрузили себя, — пояснила специалист. — В этом случае человек может осознавать, что у него как пустая комната голова, у него нет мыслей».

В таком состоянии человек не испытывает никаких желаний и не может ни на чём сконцентрироваться – появляется ощущение, что вместо мыслей в голове просто «чистый лист», добавила эксперт. Столкнувшимся с этим людям практически невозможно двигаться к новым целям. Многие со временем справляются и постепенно выходят из таком «пустой комнаты», однако есть угроза, что человек застрянет в этом состоянии надолго и будет чувствовать себя безвольным. В таком случае может понадобиться помощь специалиста, заключила психолог.

До этого профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева рассказала, что люди могут поменять свою привычную реакцию на стресс, если осознают, что именно запускает её. По её словам, чтобы сменить реакцию, стоит научиться переключаться и выбирать другую стратегию поведения. Так, например, можно постараться обсудить проблему и договориться. Киселева подчеркнула, что такие навыки будут развиваться постепенно, однако стресс не стоит оставлять без внимания.

Ранее психолог назвал два главных хобби, которые помогают психике преодолеть стресс.

