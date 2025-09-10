На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как поменять привычную реакцию на стресс

Люди могут поменять свою привычную реакцию на стресс, если осознают, что именно запускает ее. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

«У всех нас есть врожденные реакции на угрозу: бей, беги, замри, подстройся. Но какая из них становится основной — зависит от опыта. Если на ребенка кричат родители, не дают ему объясниться, поднимают руку — скорее всего, такой ребенок будет реагировать на их агрессию замиранием, ведь он не может постоять за себя ни физически, ни словесно, бежать ему некуда», — рассказала эксперт.

По ее словам, для смены реакции стоит научиться переключаться и выбирать другую стратегию поведения. Так, например, можно постараться обсудить проблему и договориться. Киселева подчеркнула, что такие навыки будут развиваться постепенно, однако, стресс не стоит оставлять без внимания.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина до этого говорила, что для борьбы со стрессом важно ввести в свою жизнь регулярные занятия спортом — исследования подтверждают, что они стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов, а также укрепляют нервную систему и помогают справляться с эмоциональными перегрузками. Однако важно, чтобы тренировки не были в тягость, вводить их в распорядок следует постепенно, уточнила она.

Ранее была названа неочевидная причина лишнего веса.

