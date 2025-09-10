Психолог рассказала, как поменять привычную реакцию на стресс

Люди могут поменять свою привычную реакцию на стресс, если осознают, что именно запускает ее. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

«У всех нас есть врожденные реакции на угрозу: бей, беги, замри, подстройся. Но какая из них становится основной — зависит от опыта. Если на ребенка кричат родители, не дают ему объясниться, поднимают руку — скорее всего, такой ребенок будет реагировать на их агрессию замиранием, ведь он не может постоять за себя ни физически, ни словесно, бежать ему некуда», — рассказала эксперт.

По ее словам, для смены реакции стоит научиться переключаться и выбирать другую стратегию поведения. Так, например, можно постараться обсудить проблему и договориться. Киселева подчеркнула, что такие навыки будут развиваться постепенно, однако, стресс не стоит оставлять без внимания.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина до этого говорила, что для борьбы со стрессом важно ввести в свою жизнь регулярные занятия спортом — исследования подтверждают, что они стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов, а также укрепляют нервную систему и помогают справляться с эмоциональными перегрузками. Однако важно, чтобы тренировки не были в тягость, вводить их в распорядок следует постепенно, уточнила она.

