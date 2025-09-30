В США осудили учительницу за растление 11-летнего школьника

В США вынесли приговор бывшей учительнице-заместителю, которая призналась, что домогалась 11-летнего несовершеннолетнего ученика. Об этом написала газета New York Post.

По данным газеты, 34-летняя Элли Бардфилд в течение нескольких месяцев общалась с 11-летним школьником в Snapchat, где они обменивались откровенными сообщениями и фотографиями. Кроме того, Бардфилд перевела подростку через приложение CashApp около $700. Инцидент с насилием произошел во время одной из ночевок мальчика в доме обвиняемой, которую она организовала под видом «дружеских визитов».

Преступление раскрылось после того, как мать несовершеннолетнего обратила внимание на странности в его поведении. Проверив телефон сына, женщина обнаружила денежные переводы от Бардфилд, которая в то время работала в школах Декейтера. На вопрос матери подросток признался, что вступал с педагогом в интимную связь.

Изначально подозреваемая в груминге (долговременном установлении взрослым близких, доверительных отношений с ребенком с целью завоевания доверия и последующего совращения), Бардфилд в ходе полицейского допроса созналась в контактах с потерпевшим. Она заключила сделку со следствием, признав свою вину в совершении тяжкого преступления сексуального характера.

Судья отметил, что, принимая во внимание всю серьезность произошедшего, назначение условного срока было бы непозволительно мягким решением.

В итоге женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение тяжкого преступления. Помимо тюремного заключения, Бардфилд будет находиться под обязательным надзором от 3 лет до конца жизни и будет включена в реестр сексуальных преступников. Суд учел время, которое она уже провела в заключении, и рекомендовал ей пройти курс психиатрического лечения в тюрьме.

