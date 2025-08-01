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Учительницу арестовали за совращение подростка

В США учительница купила школьнику телефон и соблазнила его
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Santa Rosa County Sheriff's Office

Учительницу средней школы во Флориде арестовали по подозрению в неподобающих отношениях с учеником. Об этом сообщает телеканал WKRG.

По данным правоохранителей, отношения между 36-летней Молли Мерсеро и школьником начались в феврале этого года. Чтобы общаться с ним без ведома его родителей, она купила подростку мобильный телефон.

Узнав о начале расследования, Мерсеро приобрела второе устройство, чтобы избежать уголовной ответственности и продолжила переписку с несовершеннолетним.

Об отношениях между учительницей и учеников стало известно после анонимного сообщения в правозащитную организацию Crime Stoppers. Полицейские опросили несовершеннолетнего, его родителей и провели обыски дома у Мерсеро, где нашли доказательства ее вины.

В данный момент женщина находится под стражей в тюрьме округа Санта-Роза. Ее обвиняют в неподобающих отношениях с учеником, использовании двусторонней связи для совершения тяжкого преступления, подстрекательстве к преступлению и содействии несовершеннолетнему в правонарушении.

После ареста Мерсеро была отстранена от работы без сохранения зарплаты и находится в административном отпуске. Расследование продолжается.

Ранее учительница забеременела от школьника, за которым «присматривала» с 11 лет.

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