Родителям рассказали, что делать при травмировании ребенка на детской площадке

При травмировании ребенка на детской площадке важно прежде всего оценить степень повреждений. Об этом RuNews24.ru рассказала фельдшер скорой помощи Ольга Карасева.

В случае ушиба или гематомы достаточно просто приложить холод (например, пакет со льдом или холодный компресс), чтобы уменьшить отек. Кроме того, можно использовать мази или таблетки для обезболивания.

«Если нет признаков серьезной травмы, то, в принципе, можно не обращаться за медицинской помощью. Но важно правильно оценить его состояние. Главное — правильно оказать первую помощь и следить за состоянием ребенка в первые часы», — добавила Карасева.

При подозрении на перелом важно обеспечить неподвижность пострадавшей конечности и постараться доехать до травмпункта. Если есть рана с кровотечением, специалист советует приложить стерильную салфетку или чистую ткань, остановить кровотечение путем надавливания и поехать к врачу. В случае более серьезных проблем важно также обратиться за медицинской помощью.

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова до этого говорила, что больше всего уязвимы перед бытовыми травмами дети в возрасте от одного до трех лет. Профилактика бытового травматизма, по ее словам, начинается с оценки квартиры «с высоты роста ребенка».

