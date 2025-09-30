На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, что делать при травмировании ребенка на детской площадке

Фельдшер Карасева: при травмировании ребенка на площадке важно оценить состояние
true
true
true
close
Prapat Aowsakorn/Shutterstock/FOTODOM

При травмировании ребенка на детской площадке важно прежде всего оценить степень повреждений. Об этом RuNews24.ru рассказала фельдшер скорой помощи Ольга Карасева.

В случае ушиба или гематомы достаточно просто приложить холод (например, пакет со льдом или холодный компресс), чтобы уменьшить отек. Кроме того, можно использовать мази или таблетки для обезболивания.

«Если нет признаков серьезной травмы, то, в принципе, можно не обращаться за медицинской помощью. Но важно правильно оценить его состояние. Главное — правильно оказать первую помощь и следить за состоянием ребенка в первые часы», — добавила Карасева.

При подозрении на перелом важно обеспечить неподвижность пострадавшей конечности и постараться доехать до травмпункта. Если есть рана с кровотечением, специалист советует приложить стерильную салфетку или чистую ткань, остановить кровотечение путем надавливания и поехать к врачу. В случае более серьезных проблем важно также обратиться за медицинской помощью.

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова до этого говорила, что больше всего уязвимы перед бытовыми травмами дети в возрасте от одного до трех лет. Профилактика бытового травматизма, по ее словам, начинается с оценки квартиры «с высоты роста ребенка».

Ранее сообщалось, что российский школьник получил тяжелые травмы на физкультуре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами