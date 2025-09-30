На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британка с пикацизмом ежедневно съедает около 10 листов бумаги

LADBible: в Англии женщина съедает до 10 листов бумаги в день из-за пикацизма
Британка с пикацизмом ежедневно съедает около 10 листов бумаги, пишет LADBible.

Жительница Портсмута, Яз Чепмен, призналась, что с нетерпением ждет визита почтальона, чтобы погрызть приходящую почту. Женщина, называющая себя «человеком-измельчителем бумаг», ежедневно съедает до десяти листов бумаги, объясняя это сильной тягой к такой пище.

Женщина рассказала, что складывает бумагу, разрывает ее на полоски и жует, сравнивая процесс с поеданием спагетти. По ее словам, разные виды бумаги имеют разные вкусы и текстуры.

«Некоторые слишком блестящие, слишком густые или с неприятным вкусом из-за чернил, но если это обычное письмо, я его съем», --объяснила британка.

По словам Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения (NEDA), Яз страдает пикацизмом — расстройством, при котором человек употребляет в пищу несъедобные предметы, не имеющие питательной ценности. Специалисты предупреждают, что это может привести к интоксикации, инфекциям, воспалению, проблемам с зубами и желудочно-кишечным осложнениям.

Несмотря на это, Яз утверждает, что серьезных последствий у нее пока не наблюдалось. Она тщательно следит за количеством съедаемой бумаги и пьет много воды, чтобы избежать запоров.

По словам женщины, тяга к поеданию несъедобных предметов у нее проявилась ещё в четырехлетнем возрасте. В разные периоды жизни она пробовала есть тальк, мел, силикагелевые шарики и даже стоматологические камни. Увлечение бумагой началось в 2015 году, когда она забеременела первым ребенком, и с тех пор только усилилось.

Ранее сообщалось, что в Шотландии шестилетний мальчик из-за болезни ест песок и стены дома.

