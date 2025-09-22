На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Шотландии шестилетний мальчик из-за болезни ест песок и стены дома

Metro: 6-летний мальчик с пикацизмом из Шотландии ест песок и стены дома
true
true
true
close
SWNS

В Шотландии шестилетний мальчик из-за болезни ест песок и стены дома, пишет Metro.

Как рассказала мать шестилетнего Стивен Мерфи, Ли, сын разрывает стены, поедает оголенные провода, грязь и даже глотает песок. Родители прозвали его «Ральфом-разрушителем» и вынуждены постоянно следить за ним. В доме почти не осталось мебели, а все шкафы на кухне заперты

Ситуация обострилась настолько, что семья была вынуждена временно покинуть жилье из-за «ужасных» условий, как сообщила бабушка мальчика. Она также отметила, что постоянный стресс от ухода за Стивеном и борьбы за новое жилье серьезно повлияли на отношения его родителей.

Четыре года назад Ли пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном «на полную ставку». Врачи диагностировали у мальчика пикацизм, а семья также обратилась в администрацию с просьбой о предоставлении адаптированного жилья, где риски для жизни Стивена были бы минимизированы.

В ответ на запрос представитель совета подтвердил, что ситуация семьи понимается и рассматривается как приоритетная. Однако требуемое жилье в находится в большом дефиците.

Ранее второклассница потеряла зрение из-за неправильного питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами