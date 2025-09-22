В Шотландии шестилетний мальчик из-за болезни ест песок и стены дома, пишет Metro.

Как рассказала мать шестилетнего Стивен Мерфи, Ли, сын разрывает стены, поедает оголенные провода, грязь и даже глотает песок. Родители прозвали его «Ральфом-разрушителем» и вынуждены постоянно следить за ним. В доме почти не осталось мебели, а все шкафы на кухне заперты

Ситуация обострилась настолько, что семья была вынуждена временно покинуть жилье из-за «ужасных» условий, как сообщила бабушка мальчика. Она также отметила, что постоянный стресс от ухода за Стивеном и борьбы за новое жилье серьезно повлияли на отношения его родителей.

Четыре года назад Ли пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном «на полную ставку». Врачи диагностировали у мальчика пикацизм, а семья также обратилась в администрацию с просьбой о предоставлении адаптированного жилья, где риски для жизни Стивена были бы минимизированы.

В ответ на запрос представитель совета подтвердил, что ситуация семьи понимается и рассматривается как приоритетная. Однако требуемое жилье в находится в большом дефиците.

