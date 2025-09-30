Россиянам объяснили, как избавиться от ячменя без аптечных препаратов

Ячмень – это острое воспаление волосяного фолликула ресницы или сальной железы века. Он приводит к покраснению и опухлости глаза, но в целом является безобидным заболеванием, которое в 70% случаев проходит за неделю. Воспаляется веко чаще всего из-за бактериальной инфекции на фоне ослабленного иммунитета или переохлаждения, а оперативно вылечить ее можно народными методами, выяснила Общественная Служба Новостей.

Специалисты выделяют среди главных причин появления ячменя ослабленный иммунитет, особенно осенью или весной, неполноценное питание и сильный стресс. Также факторами риска являются несоблюдение гигиены, использование просроченной косметики и неправильный уход за контактными линзами. Воспалиться веко может и на фоне бактериальной инфекции – такой, как золотистый стафилококк.

Проявляется заболевание в виде покраснения, припухлости века, а также неприятных симптомов – человеку кажется, как будто в глазу мешает инородное тело, при этом глаз может чесаться, появляется ощущение жжения.

Среди эффективных народных методов лечения ячменя выделяют теплые сухие компрессы, которые, однако, можно использовать только в первые часы воспаления. Если уже появился гной, то греть веко нельзя. А до этого момента можно приложить к глазу теплое яйцо, пакетик с подогретой солью. Еще один популярный метод – это прикладывание к веку чайных компрессов, которые за счет содержания танинов помогают снять воспаление. Такую процедуру рекомендуется повторять по три-четыре раза в день.

Хорошо помогает при ячмене алоэ, которое выступает как природный антисептик, способный не только вытянуть гной, но и уменьшить отек. Эксперты советуют развести сок растения с водой в пропорции один к одному, а затем нанести на ватный диск и приложить его к веку на 10-15 минут. Кроме того, можно применить отвар ромашки или календулы для снятия покраснения. Эти травы заваривают в пропорциях одна столовая ложка на стакан воды, а затем остужают и промывают глаз.

Хорошо с воспалением и бактериями борется также кокосовое масло – его можно просто нанести на пораженное веко, оставить на 15 минут и смыть. Эту процедуру рекомендуется делать не чаще трех-пяти раз в день.

При этом специалисты подчеркивают, что если после четырех дней процедур ячмень не проходит, и при этом появилась сильная боль, температура, отек увеличился, а зрение стало ухудшаться – это опасное состояние, при котором самолечение противопоказано. С такими симптомами важно оперативно обратиться к врачу – может потребоваться хирургическое вмешательство.

До этого педиатр Мария Мамедова и офтальмолог Дарья Барышникова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что ячмень на глазу у ребенка надо обязательно лечить, однако домашние методы могут не просто оказаться неэффективными, но и навредить здоровью. Она призвала не греть воспаление яйцом, картошкой, и другими способами, не применять спиртовые настойки и не в коем случае не пытаться выдавить ячмень.

