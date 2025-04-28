проект

>

Врач рассказал, кому нужно регулярно проходить осмотры у офтальмолога

Врач Кривун: после 50 лет и при диабете нужно минимум раз в год посещать окулиста

close
DuxX/Shutterstock/FOTODOM

Многие патологии сетчатки протекают бессимптомно, но при этом могут приводить к серьезным последствиям, в том числе и полной потере зрения в старости. Поэтому после 50 лет нужно раз в год посещать врача, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, офтальмохирург клиники 3Z Александр Кривун.

Каждый человек сталкивается с закономерными возрастными изменениями организма. В глазу они в том числе затрагивают сетчатку – внутреннюю оболочку глаза, сложную структуру, благодаря которой мы видим. Именно она захватывает свет, перерабатывает его в электроимпульс и через зрительный нерв отправляет в головной мозг, где формируется «картинка».

«После 50 лет значительно возрастает риск развития возрастной макулярной дегенерации – патологического процесса в центральном отделе сетчатки, где находится больше всего клеток, отвечающих за остроту зрения. Поэтому в этом возрасте рекомендуется проходить офтальмологический осмотр минимум раз в год, даже при отсутствии жалоб. Увы, одной проверки остроты зрения, которую проводят практически в любом салоне оптики, недостаточно. Необходима именно комплексная диагностика, которую могут выполнить только в специализированных офтальмологических клиниках», — рассказал врач.

В ходе нее проверяют состояние всех структур глаза – сетчатки, роговицы, хрусталика, стекловидного тела, а также измеряют внутриглазное давление, делают УЗИ и измеряют остроту и поля зрения.

«Изменения на сетчатке также могут быть связаны с различными заболеваниями, которых с возрастом становится больше. Несмотря на кажущуюся неочевидной связь, риск офтальмологических расстройств сильно возрастает при сахарном диабете. Это связано с тем, что при декомпенсации глюкозы в крови в сетчатке развиваются патологические процессы. В дальнейшем они могут привести к необратимой потере зрения. Это состояние называют диабетической ретинопатией. Чаще всего она развивается спустя 5-10 лет после возникновения сахарного диабета, поэтому обязательно посещать офтальмолога не реже раза в год», — добавил специалист.

Ранее на Камчатке создали робота для работы с детьми-аутистами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами