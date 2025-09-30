На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Останина поддержала идею создать службу сопровождения отцов-одиночек

Депутат ГД Останина поддержала идею учредить службу сопровождения отцов-одиночек
Freepik.com

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с 360.ru высказалась в поддержку инициативы коллег о создании в России службы сопровождения отцов-одиночек. При этом, по ее мнению, поддержка нужна и матерям.

«Что касается самой идеи, я отношусь к ней положительно, и речь идет не только об отцах, но и о матерях тоже, потому что у нас много матерей, воспитывающих детей в одиночку, и они тоже нуждаются в поддержке. Поэтому я бы не стала здесь по гендерному признаку делить», — сказала парламентарий.

Она также отметила, что опека сопровождать родителей-одиночек не сможет, поскольку занимается не кровными детьми.

Соответствующий законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР.

Как пояснил лидер партии Леонид Слуцкий, данная инициатива призвана устранить социальную несправедливость в отношении мужчин, которые оказываются в ситуации, аналогичной с матерями-одиночками, но не имеют сопоставимых мер государственной поддержки.

Ранее в России призвали «социальных нянь» заменить бабушками и дедушками.

