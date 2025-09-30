В Бразилии набирает популярность сыр с жареными муравьями

В Бразилии появился сыр Taiada Silvania с жареными муравьями-листорезами, пишет Oddity Central. Продукт пользуется популярностью среди местных гурманов.

Идея принадлежит Камиле Алмейде, которая хотела создать продукт, способный привлечь туристов в сельский регион. Вдохновение пришло от местной кухни: жители района традиционно употребляли муравьев.

«Мы поджариваем муравьев перед добавлением их в сыр во время процесса формования», — рассказала Алмейда, добавив, что использовать насекомых на других этапах производства невозможно.

Сыр Taiada Silvania был представлен на выставке Mondial du Fromage et des Produits Laitiers во французском Туре и сразу завоевал бронзовую медаль. После этого Камила получила приглашение показать деликатес на Salon du Fromage в Париже, а с тех пор сыр неоднократно отмечался на конкурсах по всей Южной Америке и приобрел популярность в Бразилии.

Taiada Silvania представляет собой сладкий твердый сыр с нотками миндаля и каштанов, легким ароматом фенхеля и характерным хрустом муравьев. Цена составляет около $38 за килограмм.

