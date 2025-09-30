На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии набирает популярность сыр с жареными муравьями

OC: сыр с жареными муравьями становится популярным в Бразилии
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии появился сыр Taiada Silvania с жареными муравьями-листорезами, пишет Oddity Central. Продукт пользуется популярностью среди местных гурманов.

Идея принадлежит Камиле Алмейде, которая хотела создать продукт, способный привлечь туристов в сельский регион. Вдохновение пришло от местной кухни: жители района традиционно употребляли муравьев.

«Мы поджариваем муравьев перед добавлением их в сыр во время процесса формования», — рассказала Алмейда, добавив, что использовать насекомых на других этапах производства невозможно.

Сыр Taiada Silvania был представлен на выставке Mondial du Fromage et des Produits Laitiers во французском Туре и сразу завоевал бронзовую медаль. После этого Камила получила приглашение показать деликатес на Salon du Fromage в Париже, а с тех пор сыр неоднократно отмечался на конкурсах по всей Южной Америке и приобрел популярность в Бразилии.

Taiada Silvania представляет собой сладкий твердый сыр с нотками миндаля и каштанов, легким ароматом фенхеля и характерным хрустом муравьев. Цена составляет около $38 за килограмм.

Ранее специалисты назвали сорта сыров, опасные для гипертоников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами