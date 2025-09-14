На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы сорта сыра, опасные для гипертоников

Технолог Сидорова: плавленый сыр в рационе может быть опасен для гипертоников
Максим Блинов/РИА «Новости»

При сердечно-сосудистых заболеваниях нужно ограничить потребление плавленых сыров и пармезана в пользу мягких и нежирных сортов. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова.

«При проблемах с сердцем и сосудами рекомендовано выбирать сыры с пониженным содержанием жира и соли из пастеризованного молока. Жирность мягких, молодых сортов обычно не превышает 10–20%, что делает их приемлемыми для людей, контролирующих уровень холестерина», – рассказала «Газете.Ru» эксперт.

По словам эксперта, большое количество соли и жира содержат твердые и выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер или российский.

Доказано, что избыточное потребление соли является фактором риска гипертонии. Дело в том, что соль обладает способностью задерживать воду в организме, увеличивая объем циркулирующей крови. Это, в свою очередь, повышает нагрузку на стенки сосудов.

«У людей с гипертонией и атеросклерозом, в зависимости от индивидуальных особенностей организма и тяжести заболевания, возможно обострение состояния при регулярном употреблении этих сыров в большом количестве», – предупредила специалист.

Также технолог призвала внимательнее относиться к употреблению плавленых сыров, поскольку в них часто добавляют фосфаты – соли фосфорных кислот. Фосфаты в продуктах питания используются для улучшения текстуры, вкуса и срока годности. Они могут выступать в качестве эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей и регуляторов кислотности.

Ранее исследования показали, что фосфаты могут смещать баланс кальция и фосфора в организме, а также изменять содержание гемоглобина в крови. Эксперт предупредила, что при частом и неумеренном потреблении сыры с фосфатами также могут негативно влиять на состояние сосудов. При высоком уровне фосфатов в крови кальций начинает оседать на стенках артерий, повышая их жесткость.

Ранее была названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения.

