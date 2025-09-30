На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница совращала своего ученика, приставала и отправляла непристойные сообщения

В США учительница развращала 11-летнего ученика в школе
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Висконсин учительница признала себя виновной в надругательстве над 11-летним учеником. Об этом сообщает New York Post.

О «романе» 25-летней Медисон Бергман и пятиклассника стало известно после того, как мать ребенка подслушала их разговор.

В телефоне мальчика родители обнаружили переписку, в которой педагог обсуждала с учащимся встречи в школе за обедом и после занятий. В сообщениях она говорила, как ей нравится, когда школьник к ней прикасается.

Полицейские обыскали класс и обнаружили у женщины папку с рукописными записками. Подозреваемую задержали, ей предъявили обвинения совращении ребенка, сексуальных домогательствах и других преступлениях против ребенка.

«Несколько обвинений с неё были сняты благодаря соглашению о признании вины», – сообщается в публикации.

Приговор женщине еще не вынесли.

Арест повлиял на личную жизнь Бергман. За некоторое время до того, как вскрылась правда, жених сделал ей предложение, пара должна была пожениться. Однако мужчина отменил свадьбу, так как его ошеломили обвинения.

Ранее учительница начальной школы развращала детей вместе с возлюбленным.

