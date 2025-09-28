На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница начальной школы развращала детей вместе с возлюбленным

В Англии учительницу начальной школы осудили за развращение детей
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Учительница начальной школы из Англии получила срок за насилие над детьми. Об этом сообщает Chronicle Live.

По данным издания, педагог по имени Зои Уильямс действовала вместе со своим возлюбленным. Об их преступлениях в полиции узнали после того, как несколько подростков рассказали о сексуальном насилии со стороны ее парня, Томаса Серстиса. В телефоне мужчины увидели материалы с надругательством над детьми.

Так, на одном из видео мужчина приставал к ребенку, его записала Уильямс. На другом уже сама педагог совершала подобные действия.

Женщина призналась в совершении действий сексуального характера в отношении двух детей, которым не было 13 лет, и в создании непристойного контента с детьми. Все пострадавшие не были ее учениками.

Учительницу приговорили к 10 годам лишения свободы, ей запретили преподавать на неопределенный срок. Ее возлюбленного отправили в тюрьму на 15 лет.

Ранее учитель математики знакомился со школьницами в соцсетях и насиловал их на встречах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами