Учительница начальной школы развращала детей вместе с возлюбленным

Учительница начальной школы из Англии получила срок за насилие над детьми. Об этом сообщает Chronicle Live.

По данным издания, педагог по имени Зои Уильямс действовала вместе со своим возлюбленным. Об их преступлениях в полиции узнали после того, как несколько подростков рассказали о сексуальном насилии со стороны ее парня, Томаса Серстиса. В телефоне мужчины увидели материалы с надругательством над детьми.

Так, на одном из видео мужчина приставал к ребенку, его записала Уильямс. На другом уже сама педагог совершала подобные действия.

Женщина призналась в совершении действий сексуального характера в отношении двух детей, которым не было 13 лет, и в создании непристойного контента с детьми. Все пострадавшие не были ее учениками.

Учительницу приговорили к 10 годам лишения свободы, ей запретили преподавать на неопределенный срок. Ее возлюбленного отправили в тюрьму на 15 лет.

