Женщина выставляет счет мужу, если он не помогает по дому

Американка Джесс Райт выставляет мужу счета за неубранные вещи, грязную одежду или забытые домашние обязанности, пишет Unilad.
Система работает так: за мелкие проступки вроде оставленной зубной пасты — штраф $5, за пропущенную стирку — $10–20, а за более серьезные нарушения сумма может доходить до $50. В итоге ежемесячный счет супруга колеблется от $30 до $600.
Сам мужчина был сначала был ошеломлен методом жены, но теперь признает, что способ работает.
«Это необычно. Но она не кричит. Я просто плачу — и всё», — говорит он.
Джесс отмечает, что идея со штрафами пришла, когда бытовых дел стало в разы больше после рождения троих детей. Полученные деньги она тратит на себя или откладывает в сбережения.
История вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Одни считают систему хитрым и мирным способом борьбы с бытовыми конфликтами, другие задаются вопросом: не пора ли Джесс добавить в счета еще и «плату за обслуживание»?
