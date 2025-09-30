Женщина выставляет счет мужу, если он не помогает по дому

Unilad: американка выставляет счет мужу, если он не помогает ей по дому

Американка Джесс Райт выставляет мужу счета за неубранные вещи, грязную одежду или забытые домашние обязанности, пишет Unilad.

Система работает так: за мелкие проступки вроде оставленной зубной пасты — штраф $5, за пропущенную стирку — $10–20, а за более серьезные нарушения сумма может доходить до $50. В итоге ежемесячный счет супруга колеблется от $30 до $600.

Сам мужчина был сначала был ошеломлен методом жены, но теперь признает, что способ работает.

«Это необычно. Но она не кричит. Я просто плачу — и всё», — говорит он.

Джесс отмечает, что идея со штрафами пришла, когда бытовых дел стало в разы больше после рождения троих детей. Полученные деньги она тратит на себя или откладывает в сбережения.

История вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Одни считают систему хитрым и мирным способом борьбы с бытовыми конфликтами, другие задаются вопросом: не пора ли Джесс добавить в счета еще и «плату за обслуживание»?

