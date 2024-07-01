Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миллионер сжег собственный дом назло жене

Oddity Central: миллионер в Англии сжег свой дом, чтобы он не достался жене при разводе

close
100%
Shutterstock

Британский миллионер сжег свой дом, чтобы он не достался его жене при разводе, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, миллионер и профессиональный игрок в гольф Фрэнсис МакГирк едва избежал тюремного заключения после того, как он поджег свой дом стоимостью $1,4 млн. Мужчина сделал это, потому что не хотел, чтобы особняк достался его жене, с которой он находится в бракоразводном процессе.

Когда пожарные, вызванные обеспокоенными соседями, подъехали к горящему дому, они обнаружили Фрэнсиса, который вел себя странно. Он отказался от первой помощи и хотел вернуться в дом, чтобы спасти собаку. Спасателям удалось остановить распространение огня и спасти питомца.

Суд приговорил Фрэнсиса к двухлетнему условному сроку заключения.

Ранее американец едва не сжег свой дом, пытаясь избавиться от паука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами