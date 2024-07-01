Миллионер сжег собственный дом назло жене

Британский миллионер сжег свой дом, чтобы он не достался его жене при разводе, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, миллионер и профессиональный игрок в гольф Фрэнсис МакГирк едва избежал тюремного заключения после того, как он поджег свой дом стоимостью $1,4 млн. Мужчина сделал это, потому что не хотел, чтобы особняк достался его жене, с которой он находится в бракоразводном процессе.

Когда пожарные, вызванные обеспокоенными соседями, подъехали к горящему дому, они обнаружили Фрэнсиса, который вел себя странно. Он отказался от первой помощи и хотел вернуться в дом, чтобы спасти собаку. Спасателям удалось остановить распространение огня и спасти питомца.

Суд приговорил Фрэнсиса к двухлетнему условному сроку заключения.

Ранее американец едва не сжег свой дом, пытаясь избавиться от паука.