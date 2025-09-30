В Уфе школьница обвинила мужчину в изнасиловании, которое отрицает ее подруга

В Уфе девушка обвинила мужчину в изнасиловании, которое отрицает и сам мужчина, и свидетельница. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала,14-летняя девушка по имени Алина и 40-летний Кирилл были на вечеринке. Как заявила сама школьница, мужчина надругался над ней на мероприятии.

«Она рассказала об этом родителям уже дома, после чего они обратились в полицию», – сообщается в публикации.

Сам Кирилл рассказал, что изнасилования не было. К нему якобы пришла группа молодых людей. Они требовали у мужчины деньги, угрожая расправой. Кирилл отказался выполнять их требования, из-за чего Алина подала заявление в полицию.

Свидетельница в беседе с сотрудниками правоохранительных органов рассказала другую версию. По ее словам, они с Алиной хотели близости с мужчиной, но у девушки началась менструация, поэтому присоединиться к знакомым она не смогла.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

