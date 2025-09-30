На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

17-летняя екатеринбурженка обвинила своего начальника в изнасиловании на рабочем месте

В Екатеринбурге 17-летняя девушка пожаловалась на изнасиловавшего ее начальника
close
Depositphotos

Девушка из Екатеринбурга рассказала, что ее изнасиловал начальник. Ее слова приводит Е1.

По словам девушки по имени Мария, инцидент произошел в офисе сотовой связи на улице Крауля. Мужчина приехал в компанию и предложил обсудить рабочие вопросы в подсобке.

Сначала они говорили о работе, затем мужчина якобы перешел на личные темы. Во время разговора начальник запер дверь, забрал телефон и положил его на верхнюю полку. После этого пострадавшая, по ее словам, подверглась насилию.

«Он заставлял меня молчать и никому не говорить. Но я обратилась к своему руководству, и дело начали решать», – рассказала она.

Девушка обратилась в Следственный комитет. На данный момент мужчина находится в СИЗО.

Известно, что мужчине 32 года. Журналисты обнаружили на его странице в социальных сетях фото с ребенком. Сама девушка рассказала, что до инцидента начальник не оказывал ей каких-либо знаков внимания.

Ранее россиянин получил 13 лет строгого режима за изнасилование падчерицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами