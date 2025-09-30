17-летняя екатеринбурженка обвинила своего начальника в изнасиловании на рабочем месте

В Екатеринбурге 17-летняя девушка пожаловалась на изнасиловавшего ее начальника

Девушка из Екатеринбурга рассказала, что ее изнасиловал начальник. Ее слова приводит Е1.

По словам девушки по имени Мария, инцидент произошел в офисе сотовой связи на улице Крауля. Мужчина приехал в компанию и предложил обсудить рабочие вопросы в подсобке.

Сначала они говорили о работе, затем мужчина якобы перешел на личные темы. Во время разговора начальник запер дверь, забрал телефон и положил его на верхнюю полку. После этого пострадавшая, по ее словам, подверглась насилию.

«Он заставлял меня молчать и никому не говорить. Но я обратилась к своему руководству, и дело начали решать», – рассказала она.

Девушка обратилась в Следственный комитет. На данный момент мужчина находится в СИЗО.

Известно, что мужчине 32 года. Журналисты обнаружили на его странице в социальных сетях фото с ребенком. Сама девушка рассказала, что до инцидента начальник не оказывал ей каких-либо знаков внимания.

