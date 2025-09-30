В Томске ребенок не может ходить после того, как получил травму в детском саду

В Томске двухлетний мальчик сломал бедро в детском саду

Ребенок серьезно пострадал в детском саду Томска. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, двухлетний мальчик разувался после прогулки, но в какой-то момент упал с лавки. Он стал плакать, но педагоги якобы проигнорировали ситуацию и рассказали о ситуации матери только когда заметили, что ребенок плачет во сне.

«У мальчишки перелом бедра, вынужден лежать с задранной правой ногой. Ходить и даже переворачиваться на бок он не может», – сообщается в публикации.

Пострадавшему предстоит операция. Ему поставят специальные элементы, с которыми ему придется ходить год.

Как сообщает Mash, матери ребенка не дали просмотреть записи с камер, объясняя это слепой зоной. В отчете для ПДН сотрудники указали другую причину – сбой электричества.

Сейчас проверку проводят следователи. Также прокуратура региона взяла ситуацию на контроль. После надзорных мероприятий специалисты рассмотрят возможность возмещения вреда пострадавшему.

Ранее родители из Красноярска обвинили воспитателя детсада в избиении своего сына.