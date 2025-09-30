Россиянам дали советы, которые помогут побороть страх публичных выступлений

Людям, которые столкнулись со страхом публичных выступлений, важно представить аудиторию поддерживающей и доброжелательной, чтобы преодолеть тревогу и свободнее выражать свои мысли. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт Диана Генварская.

Бриллиантовый НПА компании Amway Анна Митякина, в свою очередь, посоветовала сохранять психологический баланс и строить структуру выступления так, чтобы удерживать внимание слушателей.

«Не стоит бояться того, что аудитория выше вас по статусу — большинство людей воспринимает информацию нормально. Хороший спич строится по принципу «проблема — причина — решение». Каждый тезис лучше сопровождать конкретными примерами или рассказывать через одну историю. Такой подход делает выступление живым, интересным и убедительным», — сказала она.

По ее словам, спикерам стоит понимать распределение реакций аудитории, чтобы чувствовать себя увереннее. Эксперт напомнила, что большинство людей в любом случае воспримут речь положительно, даже если кто-то выступит против сказанного.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина до этого говорила, что поднять самооценку с помощью различных методов самовнушения нельзя – единственным эффективным способом является проявление своих способностей и получение признания. Только через реальные дела можно работать над ощущением своей ценности.

