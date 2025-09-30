На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, которые помогут побороть страх публичных выступлений

Психотерапевт Генварская: на сцене важно представить аудиторию поддерживающей
true
true
true
close
Serg Grbanoff/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые столкнулись со страхом публичных выступлений, важно представить аудиторию поддерживающей и доброжелательной, чтобы преодолеть тревогу и свободнее выражать свои мысли. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт Диана Генварская.

Бриллиантовый НПА компании Amway Анна Митякина, в свою очередь, посоветовала сохранять психологический баланс и строить структуру выступления так, чтобы удерживать внимание слушателей.

«Не стоит бояться того, что аудитория выше вас по статусу — большинство людей воспринимает информацию нормально. Хороший спич строится по принципу «проблема — причина — решение». Каждый тезис лучше сопровождать конкретными примерами или рассказывать через одну историю. Такой подход делает выступление живым, интересным и убедительным», — сказала она.

По ее словам, спикерам стоит понимать распределение реакций аудитории, чтобы чувствовать себя увереннее. Эксперт напомнила, что большинство людей в любом случае воспримут речь положительно, даже если кто-то выступит против сказанного.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина до этого говорила, что поднять самооценку с помощью различных методов самовнушения нельзя – единственным эффективным способом является проявление своих способностей и получение признания. Только через реальные дела можно работать над ощущением своей ценности.

Ранее были названы проверенные техники, которые помогут обрести уверенность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами