Повар рассказал, как сделать спагетти по-сицилийски из доступных продуктов

Pravda.Ru: спагетти по-сицилийски можно сделать из доступных продуктов
Vladislav Chusov/Shutterstock/FOTODOM

Спагетти по-сицилийски можно приготовить из доступных компонентов, которые обычно есть на кухне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для этого нужно взять 250 г спагетти, 60 мл оливкового масла, два зубчика чеснока, 1/2 чайной ложки сушеных хлопьев чили, горсть мелко нарезанной петрушки, 100 г пармезана и добавить соль по вкусу. Спагетти эксперт советует добавить в кипящую подсоленную воду в кастрюле. Пока паста варится, нужно разогреть оливковое масло на сковороде, обжарить нарезанный чеснок и хлопья чили пару минут и добавить нарезанную петрушку. Со спагетти нужно слить часть воды и оставить около 60 мл для сочности.

«Переложите спагетти на сковороду и хорошо перемешайте, добавляя крахмалистую воду по необходимости, чтобы паста оставалась сочной. Готовьте на среднем огне 30 секунд, помешивая. В конце посыпьте мелко нарезанной петрушкой и тертым пармезаном», — добавили в сообщении.

Британские химики из Университетского колледжа Лондона до этого произвели самые тонкие спагетти в мире из пшеничной муки. Диаметр макаронных изделий составил 372 нанометра, что в 200 раз тоньше волоса человека. Новая разработка не предназначена для употребления в пищу, но имеет широкий спектр применений в науке и промышленности, уточнили специалисты.

Ранее физики создали идеальный рецепт итальянской пасты с сыром и перцем.

