Ученые создали самые тонкие спагетти в мире

Британские химики из Университетского колледжа Лондона произвели самые тонкие спагетти в мире из пшеничной муки. Диаметр макаронных изделий составил 372 нанометра, что в 200 раз тоньше волоса человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nanoscale Advances (NanoAdv).

Новая разработка не предназначена для употребления в пищу, но имеет широкий спектр применений в науке и промышленности, уточнили специалисты.

Команда использовала технику электропрядения, при которой нити муки и муравьиной кислоты протягивались через кончик иглы электрическим зарядом.

Готовые «наноспагетти» образовали коврик из нановолокон диаметром около 2 см, поэтому ее можно увидеть. Но каждая отдельная нить оказалась слишком узкой, чтобы ее можно было четко зафиксировать с помощью какой-либо камеры видимого света или микроскопа. Для оценки ширины волокон использовали сканирующий электронный микроскоп.

Нановолокна из крахмала, вырабатываемые большинством зеленых растений для хранения избытка глюкозы, могут использоваться в повязках для заживления ран (поскольку нановолоконные маты очень пористые, пропускают воду и влагу, но не пропускают бактерии), в качестве каркаса для регенерации костей и для доставки лекарств, отметили ученые.

Ранее химики создали новые надежные клеи с помощью обычной поваренной соли.