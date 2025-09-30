На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину задержали в США за попытку перелезть через забор Белого дома

Секретная служба задержала мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома
Mark Schiefelbein/AP

Сотрудники Секретной службы США в понедельник, 29 сентября, задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на представителя службы.

«Мужчина перелез через ограждение на юго-восточной стороне здания Казначейства США и был арестован сотрудниками военного подразделения Секретной службы США за незаконное проникновение», — сказал источник издания.

Впоследствии задержанного доставили во 2-й округ столичного полицейского управления для выяснения обстоятельств.

Инцидент произошел, когда группа протестующих в Вашингтоне выступала против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

29 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Израиля заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган, Совет мира, который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Трамп.

Ранее Маск и министр финансов Бессент подрались в Белом доме.

