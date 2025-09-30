Россиян предупредили о ранних признаках деменции

Невролог Зинчева: небрежность в быту — один из ранних признаков деменции

Деменция — заболевание, которое развивается при поражении структур головного мозга и проявляется нарушениями когнитивных функций, таких как внимание, память, речь, способность анализировать и выполнять привычные действия. О ее первых признаках «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

Как отметила врач, такие изменения неизбежно отражаются на повседневной активности человека, мешают работе и бытовым делам, а на поздней стадии приводят к глубокому распаду личности.

«Одним из самых ранних симптомов является ухудшение кратковременной памяти. Человек может забывать имена близких, не помнить события последних дней, путаться в привычных маршрутах и простых действиях (например, забывать, как почистить зубы или как пройти домой). Пациенты с деменцией часто задают одни и те же вопросы несколько раз подряд», — пояснила врач.

На ранних этапах заболевания у многих развивается депрессивное состояние без видимых причин. Нередко его путают с обычной депрессией, из-за чего обращение за помощью откладывается. Настроение становится подавленным, появляются тревожность, мнительность, подозрительность.

«Другим тревожным сигналом может быть небрежность в быту. Человек перестает соблюдать привычные правила личной гигиены, не следит за внешностью и одеждой. Мысли становятся хаотичными, пациенты теряют ориентацию во времени и пространстве, забывают принимать лекарства или путают режим дня», — отметила Зинчева.

Постепенно нарушаются и интеллектуальные способности. У больных возникают трудности с расчетами или простыми покупками в магазине, становится сложно четко формулировать свои мысли и подбирать слова. В ряде случаев могут появляться галлюцинации.

«При подозрении на деменцию важно своевременно обратиться к врачу. На приеме проводится обследование и специальные тесты, после чего назначается лечение. А лучшей профилактикой остается тренировка когнитивных функций, поддержание активного образа жизни и забота о здоровье в целом», — подчеркнула невролог.

