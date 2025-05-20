Россиянам дали советы, как не пропустить болезнь Альцгеймера

По данным Росстата, к 2046 году пожилые будут составлять 27% населения. С увеличением продолжительности жизни растет и число людей с болезнью Альцгеймера. Как не пропустить начало ее развития и какие методы лечения зарекомендовали себя как эффективные, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Константин Махинов, невролог Европейского медицинского центра (ЕМС).

Врач рассказывает, что главным признаком, который указывает на болезнь Альцгеймера, являются когнитивные нарушения, особенно нарушения памяти.

«При этом процессе есть определенные закономерности. Например, если представить память в виде ленты — с началом от момента рождения и с концом в текущем состоянии, то в первую очередь утрачивается память на текущие события (конец этой ленты) и с прогрессированием в направлении начала ленты. Таким образом, навыки и воспоминания, приобретенные в начале жизни, сохраняются максимально долго, и пациент длительное время может быть компенсирован», — объяснил он.

По словам Махинова, человек с болезнью Альцгеймера может забывать недавние события, разговоры, терять вещи, часто повторять вопросы, испытывать трудности с подбором слов. Однако, как объясняет врач, определить наличие болезни Альцгеймера возможно только на консультации у специалиста. Обращаться к доктору следует при появлении первых симптомов (у самого пациента или если это замечают окружающие).

Эксперт объясняет, что на амбулаторном приеме у специалистов по когнитивным нарушениям проводятся когнитивные тесты, которые позволяют заподозрить болезнь Альцгеймера.

«Для подтверждения диагноза в настоящий момент используются инструментальные и лабораторные методы. К лабораторным относятся маркеры нейродегенерации (бета-амилоид и тау-протеины) в спинномозговой жидкости. Такой тест доступен только в нескольких клиниках России, в том числе и в ЕМС. Инструментальными методами ранней диагностики является ПЭТ-сканирование, МРТ, к сожалению, не обладает достаточной чувствительностью на ранних стадиях заболевания», — отмечает Махинов.

Доктор рассказывает, что, несмотря на то что ход заболевания невозможно повернуть вспять, в последнее время в лечении болезни Альцгеймера наблюдаются серьезные прорывы.

«Помимо стандартной терапии антихолинэстеразных препаратов и мемантина, которые позволяют на время улучшить состояние пациента, еще существуют методы когнитивной реабилитации. В настоящее время разработаны препараты, способные значительно замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Речь идет об амилоид-таргетной терапии, которая способна замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера на 25–30% при использовании на ранних стадиях. Именно поэтому очень важно поставить диагноз и начать терапию как можно раньше. Пока это единственная терапия, которая позволяет замедлить развитие заболевания, а не просто купировать симптомы. В России препараты из этой группы не зарегистрированы, однако некоторые клиники могут ввозить их для лечения отдельных пациентов», — резюмировал он.

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