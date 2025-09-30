У трети россиян дорогой подарок вызывает подозрения в скрытых мотивах

Почти половина — 40% — россиян смущаются, если подарок дороже, чем они ожидали, а каждый третий начинает задумываться о мотивах дарящего. Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для многих россиян важнее не цена подарка, а то, сколько внимания и заботы в него вложено — об этом сказали 30% участников опроса. Еще 28% признались, что радуются любому подарку и принимают его с благодарностью, а 18% иногда чувствуют смущение.

Чаще всего подозрение в манипуляции вызывают подарки после ссор — так ответили 28% россиян. На втором месте — презенты, которые сопровождаются условиями (21%), а на третьем — слишком дорогие подарки (20%). При этом женщины чуть чаще видят скрытый мотив: 30% из них говорили о чувстве обязанности, которое появляется после получения дорогого подарка, а мужчины чаще описывали неловкость (29%) и предпочитали наблюдать за поведением дарящего, прежде чем делать выводы.

41% респондентов считают, что в дорогих подарках можно усмотреть элементы нарциссизма, а 21% уверены, что это прямой способ самоутверждения. Мужчины чаще дают более категоричные оценки, тогда как женщины склонны отвечать, что многое зависит от ситуации.

Реакция на подарок дороже ожиданий у россиян разная. Чаще всего люди смущаются, но принимают его — так ответили 40% опрошенных. Еще 30% испытывают неловкость, 17% сразу начинают задумываться о мотивах дарящего, 10% испытывают восторг, а лишь 3% отказываются от слишком дорогого подарка.

Мужчины и женщины по-разному интерпретируют дорогие подарки от партнера. Для россиян подарок от партнерши чаще всего означает заботу и внимание или искреннюю любовь (по 25%). Для женщин подарок от мужчины чаще воспринимается как попытка впечатлить (29%) или демонстрация статуса (22%). При этом 13% мужчин видят в подарке от женщины попытку сохранить отношения.

Самыми теплыми и искренними люди считают подарки, в которых видно внимание к деталям — так ответили 46% респондентов. На втором месте — подарки, сделанные своими руками (39%), а также совместные впечатления (31%). Мужчины чаще всего ценят внимательность и продуманность — 22% выбрали это как главный признак теплого и искреннего подарка. Для женщин на первом месте оказались вещи, сделанные своими руками, — 23%, немного опередив категорию «внимание к деталям» (22%). Эти данные показывают, что для большинства важны не цена и статус подарка, а эмоции и забота, которые за ним стоят. Поэтому при выборе презентов россияне в первую очередь обращают внимание на практичность (29%) и проявленное внимание (26%), а лишь 3% считают главным его стоимость.

Отношение к дорогим подаркам меняется со временем: 43% россиян признались, что с возрастом стали относиться к ним осторожнее, 25% отметили, что все зависит от контекста, а 19% теперь воспринимают такие подарки иначе, чем раньше. При этом мужчины чуть чаще подчеркивают влияние ситуации, а женщины — личный опыт и собственные изменения в восприятии.

