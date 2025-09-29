На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судимые пассажиры избили таксиста, отказавшегося бесплатно катать их по Петербургу

В Петербурге судимые пассажиры избили таксиста, не желая оплачивать поездку
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге двое судимых мужчин избили водителя такси, не желая оплачивать поездку. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 28 сентября на Таллинской улице, неподалеку от перекрестка с Новочеркасским проспектом. Двое пассажиров такси в конце поездки отказались оплачивать заказ и избили водителя. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.

Таксист получил телесные повреждения. На место оперативно прибыл наряд Росгвардии, который обнаружил пострадавшего водителя автомобиля «Шкода Октавия». Работая по горячим следам, росгвардейцы задержали подозреваемых в одном из дворов на Таллинской улице.

Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица и грудной клетки. Оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Подозреваемых доставили в отдел полиции.

Ранее россиянин набросился с кулаками на таксиста из-за стоимости проезда.

