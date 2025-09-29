На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка попала в больницу в тяжелом состоянии после избиения в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина избил пенсионерку на улице
В Петербурге 76-летняя женщина попала в больницу после того, как ее избил 23-летний мужчина. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Красносельском районе на улице Здоровцева возле пешеходного перехода. Петербуржец напал на пенсионерку и избил ее — причины агрессии мужчины не уточняются.

В результате нападения женщина получила травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в нападении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее неизвестные обстреляли пенсионерку с собакой в Ленобласти.

