Неизвестные обстреляли пенсионерку с собакой в Ленобласти

В Ленинградской области пенсионерка и ее собака подверглись нападению со стороны прохожих. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 25 сентября на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Технолог» в массиве Мшинское Лужского района. По словам 64-летней пенсионерки, конфликт с прохожими мужчиной и женщиной возник из-за ее собаки. После этого они произвели выстрелы в ее сторону из пневматического оружия.

В результате нападения пенсионерка и ее собака не пострадали. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

До этого мигрантка избила петербургскую пенсионерку из-за кормления кота. Нападавшая была против подкармливания животных, считая, что кошки являются источником неприятного запаха.

Ранее двое избили и проломили голову петербуржцу из-за выгула собаки.