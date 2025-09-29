Любительский спарринг между пьяными россиянами закончился кровоизлиянием в мозг

В Новосибирске у мужчины случилось кровоизлияние в мозг после спарринга

В Новосибирске двое пьяных мужчин устроили любительский спарринг, и для одного из них он закончился кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле текущего года в Тогучинском районе. Двое местных жителей во время распития спиртных напитков решили устроить любительский спарринг по боксу, для чего надели боксерские перчатки и перчатки «шингарды». В ходе поединка один нанес другому несколько ударов по голове.

В результате произошедшего у последнего произошло кровоизлияние в мозг. Он не выжил.

Прокурор Тогучинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении второго мужчины, участвовавшего в спарринге, по статье 109 УК РФ. Материалы направлены в Тогучинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

