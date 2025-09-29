Minval: в Баку с помощью камер начнут фиксировать случаи выброса мусора из окон

В Баку начали устанавливать камеры напротив балконов и окон жилых домов, с помощью которых будет происходить фиксация случаев выброса мусора. Об этом пишет портал Minval.

По данным журналистов, столбы с камерами уже появились в Ясамальском районе столицы Азербайджана. В рамках инициативы камеры будут отслеживать случаи выброса мусора из окон и балконов, после чего передавать адреса правоохранительным органам.

«В Азербайджане, согласно требованиям Кодекса об административных проступках, за выброс бытовых отходов в неположенных местах применяется штраф от 300 до 5000 манатов (от 14,6 тысячи до 244,6 тысячи рублей — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

9 сентября юрист Алла Георгиева рассказала, что в России выбрасывание мусора из окна может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет. По ее словам, для наказания соседей-нарушителей нужно зафиксировать выброс мусора на фото или видео или заручиться свидетельскими показаниями, после чего — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию.

