На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Баку начали устанавливать камеры напротив балконов и окон жилых домов

Minval: в Баку с помощью камер начнут фиксировать случаи выброса мусора из окон
true
true
true
close
Depositphotos

В Баку начали устанавливать камеры напротив балконов и окон жилых домов, с помощью которых будет происходить фиксация случаев выброса мусора. Об этом пишет портал Minval.

По данным журналистов, столбы с камерами уже появились в Ясамальском районе столицы Азербайджана. В рамках инициативы камеры будут отслеживать случаи выброса мусора из окон и балконов, после чего передавать адреса правоохранительным органам.

«В Азербайджане, согласно требованиям Кодекса об административных проступках, за выброс бытовых отходов в неположенных местах применяется штраф от 300 до 5000 манатов (от 14,6 тысячи до 244,6 тысячи рублей — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

9 сентября юрист Алла Георгиева рассказала, что в России выбрасывание мусора из окна может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет. По ее словам, для наказания соседей-нарушителей нужно зафиксировать выброс мусора на фото или видео или заручиться свидетельскими показаниями, после чего — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию.

Ранее юрист объяснил, в каком случае за выброс мусора грозят огромный штраф и уголовка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами