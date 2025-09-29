На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае женщина повредила себе палец, проверяя в магазине аккумуляторную пилу

Жительница Барнаула повредила палец, проверяя работу пилы в магазине
Telegram-канал «Инцидент Барнаул»

Жительница Барнаула пожаловалась, что осталась без части пальца во время посещения магазина товаров для дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел в одном из торговых центров краевой столицы 29 сентября.

«Сегодня придя за покупками, заинтересовалась цепной аккумуляторной пилой. Взяв ее в руки, нажала кнопку. Она включилась и снесла мне часть большого пальца», — рассказала потерпевшая.

Женщина посетовала на то, что в магазине ей якобы не помогли, а только предложили купить пластырь на кассе. Потерпевшая добралась до машины, средствами из аптечки оказала себе помощь, после чего обратилась в травмпункт. Там ей диагностировали скальпированную рану и сделали перевязку.

Потерпевшая обратила внимание, что товар лежал в свободном доступе, и до него мог дотянуться даже ребенок.

Ранее в Воркуте мужчина избил соседа и пытался распилить его в подъезде.

