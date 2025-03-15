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Россиянин с пилой напал на соседа в подъезде

В Воркуте мужчина избил соседа и пытался распилить его в подъезде
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Воркуты получил 9 лет колонии за нападение на соседа с пилой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Коми.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года. Пьяный обвиняемый поссорился с приятелем и напал на него в подъезде многоэтажки, мужчина избил и пытался распилить потерпевшего ручной пилой. Раненого нашли жители дома, его удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Оренбурга стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом из-за лая собаки, обвиняемый избил мужчину лопатой. В ходе конфликта он несколько раз ударил ею оппонента и отсек ему палец на руке. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ранее судимого подозреваемого задержали, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин пришел домой пьяным и получил ножом в плечо от сожительницы.

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