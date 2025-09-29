Посетителей российского ТЦ заперли в здании

В торговом центре «Олонхо» в Якутске были заперты 25 человек. Об этом сообщили в Telergam-канале Службы спасения Якутии.

Охранник не убедился, что все посетители покинули здание, и просто запер его. Вызволят людей пришлось спасателям, они взломали дверь и выпустили людей.

Выяснилось, что ТЦ работал до 20 часов, однако в одном из помещений работала танцевальная секция для детей. Занятия затянулись на час, поэтому дети и их родители задержались в помещении. Таким образом они оказались взаперти.

Недавно нескольких россиян на шесть часов заперли в аэропорту Самары. Пассажирский лайнер, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Волгоград, приземлился в самарском аэропорту Курумоч после экстренной посадки. В публикации говорится, что рейс перенесли в другую воздушную гавань из-за временных ограничений в волгоградском аэропорту. Один из пассажиров рассказал, что их продержали в аэропорту более шести часов. По его словам, никто не предоставил им гостиницу, «даже одеяла не дали».

Ранее робот-пылесос запер россиянку в ванной.