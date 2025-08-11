На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Робот-пылесос запер россиянку в ванной

Робот-пылесос запер женщину в ванной, ее вызволили спасатели
true
true
true
close
Depositphotos

Робот-пылесос случайно запер женщину в ванной комнате, и ей пришлось ждать спасателей. Об этом сообщили РЕН ТВ в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Во время работы автоматический уборщик задел складной стул в коридоре квартиры женщины. Тот упал и перекрыл вход в ванную. В результате женщина оказалась запертой внутри. Никого кроме нее в помещении не было.

Женщина не поняла. почему дверь не открывается. Она впала в панику и почувствовала внезапное ухудшение самочувствия. После этого хозяйка квартиры вызвала бригаду спасателей. Они проникли внутрь через окно, которое было открыто на проветривание.

До этого сообщалось, что в Германии 73-летняя женщина провела целую ночь в супермаркете, употребляя алкоголь.

Утром 2 апреля сотрудники супермаркета в небольшом баварском городке Вольфратсхаузен пришли на работу и сделали любопытное открытие. Оказалось, что накануне кто-то запер внутри посетительницу. В итоге пожилая женщина осталась в магазине на ночь.

Время взаперти женщина провела с пользой — выкурила сигареты и выпила алкоголя на сумму около €100, а также набила сумки товарам стоимостью в четырехзначную сумму. Сначала пенсионерка пыталась выбраться из супермаркета, но лишь повредила дверь, а в конце концов справила нужду прямо посреди торгового зала.

Ранее в США китайские роботы-пылесосы начали гоняться за собаками и оскорблять людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами