Робот-пылесос запер россиянку в ванной

Робот-пылесос случайно запер женщину в ванной комнате, и ей пришлось ждать спасателей. Об этом сообщили РЕН ТВ в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Во время работы автоматический уборщик задел складной стул в коридоре квартиры женщины. Тот упал и перекрыл вход в ванную. В результате женщина оказалась запертой внутри. Никого кроме нее в помещении не было.

Женщина не поняла. почему дверь не открывается. Она впала в панику и почувствовала внезапное ухудшение самочувствия. После этого хозяйка квартиры вызвала бригаду спасателей. Они проникли внутрь через окно, которое было открыто на проветривание.

