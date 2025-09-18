Петербургскую фирму, чьи рабочие-мигранты устроили массовую драку, заподозрили в криминале

В Петербурге строительную фирму заподозрили в криминале после драки мигрантов

В Петербурге фирму, чьи рабочие-мигранты устроили массовую драку, заподозрили в участии в криминальной схеме. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские провели обыск в офисе строительной компании в 6-м Верхнем переулке. Были изъяты документация по трудоустройству мигрантов, серверы, оргтехника и наличные средства. У полиции возникли подозрения, что компания является клиентом криминальной схемы поставки нелегальной рабочей силы.

Инцидент произошел 16 сентября во дворе дома №44 по Лиговскому проспекту. Конфликт возник между рабочими из разных стран на строительном объекте из-за разногласий по вопросу ремонта кровли и используемых материалов. После словесной перепалки участники конфликта начали потасовку с применением металлических и деревянных палок. Один из участников драки пытался скрыться с места происшествия на автомобиле и наехал на полицейского.

Ранее в Челябинске ссора из-за парковки закончилась массовой дракой, и это попало на видео.