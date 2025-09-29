Суд в Москве оставил в силе приговор в отношении Google

Таганский районный суд оставил в силе решение о взыскании штрафа с Google

Таганский районный суд Москвы отказал компании Google LLC в удовлетворении апелляции по делу о непредставлении сведений или представление ложных сведений в Роскомнадзор. Об этом сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы».

«Таганский районный суд города Москвы оставил решение мирового судьи судебного участка Nº 373 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.7.10 КоАП РФ в отношении Google LLC...», — говорится в сообщении.

В августе суд оштрафовал компанию Google LLC на 7 196 042 рубля 30 копеек за несоблюдение требований Роскомнадзора.

Google — это американская технологическая компания, специализирующаяся на поисковых технологиях, искусственном интеллекте, онлайн-рекламе, программном обеспечении и бытовой электронике. Сейчас Google — дочерняя компания холдинга Alphabet. Штаб-квартира располагается в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

