Российская пенсионерка осталась без глаза из-за ошибки врачей

В Тверской области пенсионерка осталась без глаза после плановой операции. Действия врачей теперь проверяет Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.

В ведомстве уточнили, что с февраля по март текущего года женщина находилась на лечении в одной из частных клиник региона. Во время проведения плановой операции медики допустили нарушения, в результате чего в организм попала инфекция, что привело к удалению глаза. Пациентка стала инвалидом.

В СК отметили, что сын потерпевшей обращался с жалобами в «компетентные органы», но это не принесло результатов.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителю СУ СК России по Тверской области Вячеславу Евгеньевичу Быкадорову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении ведомства.

