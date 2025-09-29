На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка осталась без глаза из-за ошибки врачей

В Ржеве пенсионерка осталась без глаза из-за некачественного оказания медпомощи
true
true
true
close
РИА Новости

В Тверской области пенсионерка осталась без глаза после плановой операции. Действия врачей теперь проверяет Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.

В ведомстве уточнили, что с февраля по март текущего года женщина находилась на лечении в одной из частных клиник региона. Во время проведения плановой операции медики допустили нарушения, в результате чего в организм попала инфекция, что привело к удалению глаза. Пациентка стала инвалидом.

В СК отметили, что сын потерпевшей обращался с жалобами в «компетентные органы», но это не принесло результатов.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителю СУ СК России по Тверской области Вячеславу Евгеньевичу Быкадорову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Подмосковье врачи удалили опухоль женщине, которая 20 лет тянула с операцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами