Женщина зарабатывает по $30 тысяч за подбор имени для ребенка

В Сан-Франциско 37-летняя Тейлор А. Хамфри построила бизнес на том, что помогает родителям подбирать имена для их детей, пишет San Francisco Chronicle. Она называет себя «консультантом по детским именам» и сумела превратить личное увлечение в прибыльное дело.

Карьера Хамфри началась случайно: около десяти лет назад она стала делиться в интернете своими размышлениями о звучании и происхождении имен, чтобы отвлечься от непростого периода в жизни. С годами интерес к ее контенту вырос, и теперь у Тейлор более 100 тысяч подписчиков в TikTok. За это время она помогла подобрать свыше 500 имен и приобрела известность.

Базовый вариант — письмо с подборкой имен стоит $200. Более продвинутые пакеты включают «брендинг детских имен», исследование семейного древа с целью поиска редких фамилий предков, а также организацию мозговых штурмов с командой экспертов. Самая дорогая услуга стоит $30 тысяч и включает персональное сопровождение родителей от выбора имени до его символического представления.

Клиенты Хамфри — в основном богатые семьи и знаменитости, для которых выбор имени стал сродни маркетинговой кампании.

«Для некоторых это выглядит как заказ кухонного фартука: вроде личное, но лучше доверить профессионалу», — отмечает Тейлор.

В то же время в сети Хамфри часто критикуют. Одни считают ее работу символом «технологического излишества», другие — примером того, как в Кремниевой долине превращают в бизнес даже самые обыденные вещи.

