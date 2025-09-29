На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина зарабатывает по $30 тысяч за подбор имени для ребенка

SFC: американка зарабатывает до $30 тысяч, выбирая имя чужим детям
true
true
true
close
whatsinababyname/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сан-Франциско 37-летняя Тейлор А. Хамфри построила бизнес на том, что помогает родителям подбирать имена для их детей, пишет San Francisco Chronicle. Она называет себя «консультантом по детским именам» и сумела превратить личное увлечение в прибыльное дело.

Карьера Хамфри началась случайно: около десяти лет назад она стала делиться в интернете своими размышлениями о звучании и происхождении имен, чтобы отвлечься от непростого периода в жизни. С годами интерес к ее контенту вырос, и теперь у Тейлор более 100 тысяч подписчиков в TikTok. За это время она помогла подобрать свыше 500 имен и приобрела известность.

Базовый вариант — письмо с подборкой имен стоит $200. Более продвинутые пакеты включают «брендинг детских имен», исследование семейного древа с целью поиска редких фамилий предков, а также организацию мозговых штурмов с командой экспертов. Самая дорогая услуга стоит $30 тысяч и включает персональное сопровождение родителей от выбора имени до его символического представления.

Клиенты Хамфри — в основном богатые семьи и знаменитости, для которых выбор имени стал сродни маркетинговой кампании.

«Для некоторых это выглядит как заказ кухонного фартука: вроде личное, но лучше доверить профессионалу», — отмечает Тейлор.

В то же время в сети Хамфри часто критикуют. Одни считают ее работу символом «технологического излишества», другие — примером того, как в Кремниевой долине превращают в бизнес даже самые обыденные вещи.

Ранее стало известно, что в Японии больше нельзя называть детей странными именами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами