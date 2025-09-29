Блогер призвал женщин реже выходить из дома без сопровождения, чтобы к ним не приставали

В Казахстане блогер заявил, что женщинам не стоит выходить из дома без мужчин

В Казахстане блогера и певца оштрафовали после слов о том, что женщине не стоит лишний раз выходить из дома. Об этом сообщает Orda.kz.

Соответствующее высказывание мужчина сделал комментируя инцидент в мечети Актобе. Женщина в хиджабе пришла в мечеть, где к ней стал приставать незнакомец и стал делать оскорбительные предложения. В результате мужчину арестовали на пять суток.

После произошедшего блогер заявил, что женщинам не стоит выходить на улицу без родственников мужского пола, чтобы не давать повода для приставаний.

«Подумайте сами: кто-то может увидеть вас и неправильно понять, мол, она ходит в мечеть, может, ищет себе мужчину», – цитирует мужчину издание.

Известно, что помимо этого высказывания он рекомендовал не отмечать Новый год, так как предки его не отмечали. Поддержка праздника, по его мнению, означает отказ от традиций и религии.

Высказывания певца привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов, которые рассмотрели в его словах разжигание розни. Его оштрафовали на 78,6 тысяч тенге (почти 12 тысяч рублей).

