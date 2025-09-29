Мошенники придумали новую схему кражи денег

Мошенники рассылают смс-сообщения под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода денег нужно подтверждение получателя и встречный запрос. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России, передает РИА Новости.

Киберполицейские показали текст сообщений, которые рассылают мошенники в похожей схеме. Злоумышленники убеждают человека, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя, для этого якобы требуется запросить встречный перевод в размере некой крупной суммы.

В действительности же мошенники получают на свои счета ту сумму, которую они сами назвали. Они специально просят в переводах некруглые суммы, чтобы у людей не возникло подозрений.

В МВД призывают граждан быть осторожными.

До этого сообщалось, что мошенники начали чаще вовлекать молодежь в России в преступные схемы в качестве курьеров. С начала осени 2025 года о таких случаях сообщалось в Новосибирской, Ленинградской, Московской, Брянской, Самарской, Саратовской областях, а также в Приморье, Алтайском крае и Карелии.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, крадущих деньги через фейковые рабочие чаты.