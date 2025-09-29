Молодежь в России начали вовлекать в схемы с «преступными доставками»

Мошенники начали чаще вовлекать молодежь в России в преступные схемы в качестве курьеров. Об этом сообщает газета «Известия».

С начала осени 2025 года о таких случаях сообщалось в Новосибирской, Ленинградской, Московской, Брянской, Самарской, Саратовской областях, а также в Приморье, Алтайском крае и Карелии.

Так, например, в сентябре 2025 года с 19-летним жителем Сочи через мессенджер связался неизвестный, который представился сотрудником военкомата, и призвал его зарегистрироваться на сайте Минобороны для получения электронной повестки.

«Во время разговора мне на телефон начали поступать сообщения с кодами подтверждения, один из которых я назвал звонившему. Тот сказал кому-то — «Пробивай его». После этого связь сразу прервалась», — рассказал молодой человек.

После этого ему звонили якобы сотрудники портала «Госуслуг» и правоохранительных органов, которые напугали его тем, что от его имени была оформлена доверенность на гражданина, признанного в России террористом. Аферисты убедили жертву приехать в Москву и работать у них курьером, чтобы «снять с себя подозрения», после чего его задержала полиция.

До этого сообщалось, что мошенники стали массово обманывать девушек в день рождения, выдавая себя за службу доставки и обещая подарки и цветы от близких. Злоумышленники используют новую схему: они звонят именинницам с самого утра, утверждая, что им нужно согласовать дату доставки подарка. От кого он — не сообщают, ссылаясь на «сюрприз».

