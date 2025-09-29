«Бил, приложил головой о стену»: сосед напал на мальчика на детской площадке

В Петербурге сосед напал на мальчика, игравшего в мяч на детской площадке

В Санкт-Петербурге местный житель заявил, что на его сына-школьника напал сосед по ЖК. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

По словам родителя, все произошло 28 сентября в ЖК «Шведская крона» на Фермерском шоссе. Мужчина утверждает, что сосед применил силу к его сыну, который играл на детской площадке.

«Бил, душил и приложил головой об стену», — рассказал отец мальчика.

Мужчина добавил, что показал ребенка медикам и те зафиксировали следы побоев. Также петербуржец написал заявление в полицию.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону заявили, что возбудили уголовное дело. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

