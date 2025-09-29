Мигрант жил по поддельным документам, прикидывался подростком и ходил в школу

В США 24-летний иностранец выдавал себя за подростка и ходил в школу

Гражданин Венесуэлы прикидывался 16-летним подростком и использовал поддельные документы. Об этом сообщает ABC 13 News.

По данным издания, мужчина, которому на данный момент 24 года, прилетел в аэропорт американского штата Майами в сентябре 2019 года как турист, следственно, должен был вернуться на родину в ноябре того же года.

Однако спустя время он приобрел поддельные документы. Иностранец представлялся подростком, который сбежал в США от торговли людьми. После необходимых процедур ему назначили опекунов, «подросток» стал ходить в школу.

В текущем году с опекунами связалась настоящая мать мигранта и рассказала правду. Семья обыскала комнату молодого человека, и обнаружила водительские права с датой рождения 1999 года. Помимо этого, у него нашли три заряженных магазина калибра 9 мм.

Мужчину обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и использовании поддельных документов. Иностранец признал себя виновным. Приговор ему вынесут в январе следующего года.

