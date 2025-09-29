На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина проигнорировала предупреждения экстрасенса и лишилась части головы

LADBible: британка лишилась части головы, проигнорировав слова экстрасенса
true
true
true
close
Kennedy News and Media

Ханна Ропер из Сток-он-Тренте перенесла экстренную операцию на мозге после падения, в результате которого ей пришлось удалить часть черепа. По словам самой Ханны, инцидент совпал с предсказанием, сделанным экстрасенсом за несколько месяцев до происшествия, пишет LADBible.

В апреле 2024 rода Ханна обратилась к ясновидящей, которая предупредила ее быть осторожной, если она когда-либо окажется в городе Фентон, и особенно «следить за тем, как она пьет». Спустя некоторое время Ропер посетила этот населенный пукнт вместе с другом, где после бутылки розового вина потеряла равновесие и упала по лестнице подвала, ошибочно приняв ее за дверь в туалет.

После падения девушка была срочно доставлена в Королевскую университетскую больницу Стока, где у нее диагностировали кровоизлияние в мозг. Медики провели трехчасовую экстренную операцию, удалив часть левой стороны черепа для снижения давления и уменьшения отека. В течение последующих пяти месяцев Ханна носила защитный шлем, а в апреле 2025 года ей сделали вторую операцию, установив металлическую пластину на место удаленной части черепа.

«Теперь у меня на всю жизнь будет металлическая пластина в голове», — рассказала Ханна.

Она отметила, что, к счастью, серьезных необратимых повреждений мозга не осталось, но травма вызывает ежедневную усталость, головокружение и гормональный дисбаланс.

Ханна утверждает, что событие подтвердило предсказание экстрасенса, которое напугало ее еще в прошлом году.

«Она сказала мне быть осторожной и следить за своим напитком. Я не ходила туда несколько месяцев, а потом поехала — и вот что произошло», — поделилась британка.

Ранее стало известно, что в Китае люди платят деньги экстрасенсам, чтобы узнать, «переродится ли их питомец».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами