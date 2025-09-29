Женщина проигнорировала предупреждения экстрасенса и лишилась части головы

Ханна Ропер из Сток-он-Тренте перенесла экстренную операцию на мозге после падения, в результате которого ей пришлось удалить часть черепа. По словам самой Ханны, инцидент совпал с предсказанием, сделанным экстрасенсом за несколько месяцев до происшествия, пишет LADBible.

В апреле 2024 rода Ханна обратилась к ясновидящей, которая предупредила ее быть осторожной, если она когда-либо окажется в городе Фентон, и особенно «следить за тем, как она пьет». Спустя некоторое время Ропер посетила этот населенный пукнт вместе с другом, где после бутылки розового вина потеряла равновесие и упала по лестнице подвала, ошибочно приняв ее за дверь в туалет.

После падения девушка была срочно доставлена в Королевскую университетскую больницу Стока, где у нее диагностировали кровоизлияние в мозг. Медики провели трехчасовую экстренную операцию, удалив часть левой стороны черепа для снижения давления и уменьшения отека. В течение последующих пяти месяцев Ханна носила защитный шлем, а в апреле 2025 года ей сделали вторую операцию, установив металлическую пластину на место удаленной части черепа.

«Теперь у меня на всю жизнь будет металлическая пластина в голове», — рассказала Ханна.

Она отметила, что, к счастью, серьезных необратимых повреждений мозга не осталось, но травма вызывает ежедневную усталость, головокружение и гормональный дисбаланс.

Ханна утверждает, что событие подтвердило предсказание экстрасенса, которое напугало ее еще в прошлом году.

«Она сказала мне быть осторожной и следить за своим напитком. Я не ходила туда несколько месяцев, а потом поехала — и вот что произошло», — поделилась британка.

