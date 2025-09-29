На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам хотят дать возможность самим выбирать начало отопительного сезона

В Госдуме предложили запускать отопительный сезон досрочно голосованием жильцов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы предложили включать отопление в домах раньше установленного срока путем голосования собственников квартир через «Госуслуги». Соответствующее предложение направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишет РИА Новости.

Голосование предлагается проводить среди жителей домов, подключенных к одной ресурсоснабжающей организации. При поддержке большинства ресурсоснабжающая организация будет обязана включить отопление раньше срока.

Авторы инициативы напомнили, что сейчас из-за действующих нормативов россияне вынуждены ждать, пока среднесуточная температура воздуха за окном в течение пяти дней упадет ниже 8°C. Однако такой формальный подход, по мнению депутатов, не учитывает теплоэффективность конкретных домов, и граждане вынуждены пользоваться электрическими обогревателями или носить теплую одежду до включения отопления.

Авторы обращения считают, что предлагаемый ими механизм позволит учитывать реальную потребность людей в отоплении, повысит комфорт граждан и снизит количество жалоб.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что россияне могут получить перерасчет платы за отопление, если тепло не подавалось больше суток в течение одного месяца или температура была ниже нормы. По ее словам, в таких ситуациях перерасчет для граждан составляет 0,15% от стоимости ресурса за каждый час предоставления некачественного ресурса.

Разворотнева напомнила, что во время отопительного сезона температура в квартире должна быть не ниже +18°C. Превышать ее можно не больше чем на 4°C, снижать — максимум на 3°C и лишь в ночное время.

Ранее в Москве запустили горячую линию по вопросам отопления.

