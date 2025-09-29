Звания «Почетного гражданина региона» смогут лишать в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал закон, вводящий основания для лишения звания «Почетного гражданина региона». Об этом он сообщил в ходе заседания регионального правительства.

«Хотел проанонсировать, что накануне я подписал... законопроект, вносящий изменения в наше законодательство по наградам Курской области. В частности, в части присвоения звания почетного гражданина Курской области», — сказал он, отметив, что на сегодняшний день оснований для лишения такого звания даже при совершении серьезных проступков нет.

По его словам, подписанный им законопроект решает несколько задач, в том числе он дает право присваивать звание почетному гражданину Курской области посмертно.

Звание «Почетный гражданин» присваивается органами местного самоуправления (городами, районами, областями) в знак признательности за особые заслуги перед городом или регионом в различных сферах деятельности, таких как культура, наука, экономика, спорт и другие.

