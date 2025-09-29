«Модная Россия» показала истории региональных креативных индустрий

Одни из самых значимых представителей креативных индустрий — молодые люди, это будущее России, потому важно уметь находить с ними общий язык и не только учить их, но и слышать, и воспринимать их креатив. Об этом на показе специального выпуска проекта «Модная Россия» заявил директор универмага «Россия» в Национальном центре «Россия» Мариус Матас.

Сообщается, что паблик-ток и презентация выпуска были посвящены развитию креативных индустрий в регионах страны. Модератором встречи выступила ведущая проекта Екатерина Гончаренко.

В дискуссии также приняли участие замглавы по коммуникациям АНО «Креативная экономика» Нелли Бадалян и креативный продюсер проекта «Модная Россия» Варвара Александрова. Онлайн к разговору подключились руководитель фестиваля уличного искусства Stenograffia (Екатеринбург) Анна Клец и руководитель отдела разработки компании «Другие миры» (Новосибирск) Игорь Заплетнев.

В спецвыпуске проекта были представлены истории региональных инициатив, в том числе VR-проектов Новосибирска, арт-центра моды в Нальчике и скульптурных направлений Махачкалы.

Спикеры обсудили перспективы развития регионального креатива, государственную поддержку и роль объединения талантов в единую экосистему. «Человек — это ядро креативной экономики. Своим творчеством и интеллектом он может монетизировать талант», — отметила Бадалян.

В свою очередь, Матас подчеркнул важность индивидуального подхода и вовлечения молодежи в развитие креативных индустрий.

Гончаренко акцентировала внимание на значимости веры в собственные идеи: «Мы своими глазами видим, как креативные идеи способны превратиться в мощные проекты, сообщества и коммерчески успешные пространства».

Отмечается, что проект «Модная Россия» продолжает расширять географию и объединять регионы в единое креативное сообщество.