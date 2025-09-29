На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего вагнеровца оштрафовали за видео о «скрытом оружии Запада»

Экс-бойца ЧВК «Вагнер» из Йошкар-Олы оштрафовали за призыв выселить индийцев
close
Depositphotos

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Юнганса за видео, в котором он предложил выселить из города индийских студентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, мужчина занимается борьбой за чистоту окружающей среды. В ходе одного из рейдов он обвинил студентов из Индии в загрязнении местной реки. Юнганс снял иностранцев на видео, после чего опубликовал кадры в социальных сетях.

«Ставим вопрос о выселении данных иностранцев из нашего города за нарушения законов и наплевательское отношение к местным традициям», — говорилось в подписи к ролику.

Кроме того, экс-вагнеровец выразил уверенность, что руководство одного из вузов Йошкар-Олы завозит индийских студентов ради получения выгоды. Также мужчина назвал приезжих «скрытым оружием Запада», цель которого якобы заключается в искусственном загрязнении территорий. Юнганс выразил мнение, что к организации данного «этапа войны против РФ» приложила руку Великобритания.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в комментариях бывшего бойца признаки разжигания вражды. В результате в его отношении составили административный протокол, а суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее в Улан-Удэ женщину оштрафовали за употребление слова «хохлы» в мессенджере.

